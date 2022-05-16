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41 минуту назад

Пентагон заказал новую партию Javeline - часть из них для Украины

Газета.Ru

Минобороны США заключило контракт на поставку новой партии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin ATWS. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на заявление компании Lockheed Martin, которая производит эти комплексы.

Пентагон заказал новую партию Javeline для Украины
Фото: Ukrainian Defense Ministry Press ServiceUkrainian Defense Ministry Press Service

Отмечается, что контракт подразумевает производство 1,3 тыс комплектов на общую сумму $309 млн. Часть из них будут переданы Украине в рамках военной помощи.

Среди получателей Javelin также значатся Норвегия, Албания, Латвия и Таиланд.

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Javelin разрабатывается и производится совместным предприятием Javelin Joint Venture, которым владеет Lockheed Martin и компания Raytheon Missiles & Defense.

Дальность комплекса 4 км, она захватывает цель по тепловому излучению и может поражать как летящие, так и наземные объекты.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал «Газете.RU», почему американские Javeline не эффективны против российских танков.

По словам эксперта, главная причина неэффективности американских ПТРК в концепции «выстрелил и забыл», которая требует от комплекса способность распознать танк в инфракрасном диапазоне.

Армия,Константин Сивков,Пентагон,
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