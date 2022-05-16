МО РФ: СБУ "карает одесситов" за пророссийские взгляды

Боевики теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подвергают физическому насилию жителей Одессы за доказательства пророссийских взглядов, найденные в их телефонах и мессенджерах. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов", - сказал Мизинцев.

По его словам, "граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении".

"О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно", - добавил генерал.

Он отметил, что действия Киева демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам украинских граждан и свидетельствуют о пренебрежении нормами морали и гуманитарного права.