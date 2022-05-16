МО РФ: Украинские боевики устроили казармы в детских домах в Сергеевке

Украинские националисты устроили казармы в детских домах и школах Сергеевки в Донецкой народной республики (ДНР), а также разместили артиллерию рядом с жилыми домами. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Штаб продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению Украины, отметил он.

«В Сергеевке Донецкой народной республики в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию», - рассказал Мизинцев.

В Святогорске, по его словам, националисты оборудовали командный пункт и разметили тяжелую технику, артиллерию и РСЗО на территории детской школы-интерната на улице Лесная.

«При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», - подчеркнул Мизинцев.