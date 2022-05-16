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1 час назад

МО РФ: украинские боевики оборудовали казармы в детских садах и школах Сергеевки в ДНР

ТК «Звезда»

Украинские националисты устроили казармы в детских домах и школах Сергеевки в Донецкой народной республики (ДНР), а также разместили артиллерию рядом с жилыми домами. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

МО РФ: Украинские боевики устроили казармы в детских домах в Сергеевке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Штаб продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению Украины, отметил он.

«В Сергеевке Донецкой народной республики в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию», - рассказал Мизинцев.

В Святогорске, по его словам, националисты оборудовали командный пункт и разметили тяжелую технику, артиллерию и РСЗО на территории детской школы-интерната на улице Лесная.

«При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», - подчеркнул Мизинцев.

Ранее в Минобороны России рассказали о гуманитарной ситуации на Украине. В частности, отмечалось, что с начала специальной военной операции в РФ эвакуировано более миллиона человек, из которых более 200 тысяч - дети.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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