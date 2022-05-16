В ЗВО прокомментировали сообщения об «Искандерах» возле Финляндии

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла сообщения о военной технике, якобы движущейся в сторону границы с Финляндией, передает РИА «Новости».

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Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что в Выборгском районе Ленинградской области была замечена военная техника, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Техника якобы направлялась в сторону границы с Финляндией.

В пресс-службе ЗВО заявили, что в Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигались в сторону Финляндии. Кроме того, ракетные комплексы «Искандер» отсутствуют в составе военной техники, дислоцированной в Выборгском районе.

Финляндия на прошлой неделе объявила о решение вступить в НАТО. Такое же решение приняла Швеция. Оба государства отказались от многолетнего нейтралитета после начала спецоперации России на Украине.