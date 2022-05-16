В районе "Азовстали" ввели режим тишины

Российские войска ввели режим тишины в районе комбината "Азовсталь" в Мариуполе , где проходит эвакуация раненых украинских военнослужащих, передает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны. Пострадавших доставляют в больницу на территории ДНР.

Ранее 16 мая Ходаковский заявил, что группа украинских военных вышла из "Азовстали" с белым флагом. Несколько офицеров ДНР и РФ вместе с то группой украинских военных, которые вышли из территории комбината, зашли снова с этой же группой для проведения переговоров. До этого Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения нашли тоннель, по которому украинские военные покидают территорию заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.