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28 минут назад

В районе "Азовстали" ввели режим тишины

Газета.Ru

Российские войска ввели режим тишины в районе комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где проходит эвакуация раненых украинских военнослужащих, передает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны. Пострадавших доставляют в больницу на территории ДНР.

В районе "Азовстали" ввели режим тишины
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

Несколько украинских военнослужащих, которые покинули блокированный российскими войсками комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, инициировали переговоры. Об этом заявил командир батальона "Восток" Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Ранее 16 мая Ходаковский заявил, что группа украинских военных вышла из "Азовстали" с белым флагом. Несколько офицеров ДНР и РФ вместе с то группой украинских военных, которые вышли из территории комбината, зашли снова с этой же группой для проведения переговоров. До этого Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения нашли тоннель, по которому украинские военные покидают территорию заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Армия,Александр Ходаковский,
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