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22 минуты назад

Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного

ТАСС

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили украинский Су-24 в районе Змеиного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего", - сказал он.

Российские ПВО сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного.

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Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ поразили за сутки свыше 350 целей ВСУ, заявил Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", - сказал он.

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 168 самолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 3 108 танков и бронемашин ВСУ, сообщил представитель Минобороны.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3 108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1 529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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