Российские ПВО сбили украинский Су-24 в районе Змеиного

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3 108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1 529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.