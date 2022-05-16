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10 минут назад

В ДНР сообщили о начале переговоров с украинскими военными из «Азовстали»

Lenta.ruиещё 5

Украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский, передает «Интерфакс».

В ДНР сообщили о начале переговоров с военными из «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

При выходе с территории предприятия они инициировали переговоры, заметил комбат ДНР. Он отметил, что «сейчас идет оживленный этап переговоров» и что девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые в данный момент все еще находятся на «Азовстали».

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По словам Ходаковского, несколько военных ДНР, в том числе офицеров, направились обратно к «Азовстали» вместе с теми бойцами ВСУ, кто выходил «из тоннеля с белыми флагами». В настоящее время там продолжается переговорный процесс. О его итогах пока неизвестно.

Армия,Александр Ходаковский,
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