«Наша задача - локализовать его в зоне основных цехов, которые успешно уничтожаются авиацией, и заставить сдаться. Пока он маневрирует даже в узкой полосе вокруг завода - у него есть шанс уходить от авиаударов, эффективных в отношении сконцентрированного, а не «размазанного» противника», — поделился Ходаковский.