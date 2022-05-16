Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что группа украинских военных вышла из «Азовстали» с белым флагом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, - додавливаем таки», — рассказал представитель ДНР.
Он также сопроводил свой пост видео-материалом, где показана периферия вокруг «Азовстали», благодаря которой украинские военные могут выходить «на свежий воздух».
«Наша задача - локализовать его в зоне основных цехов, которые успешно уничтожаются авиацией, и заставить сдаться. Пока он маневрирует даже в узкой полосе вокруг завода - у него есть шанс уходить от авиаударов, эффективных в отношении сконцентрированного, а не «размазанного» противника», — поделился Ходаковский.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.