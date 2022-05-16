Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки ВC России

Украине не стоит недооценивать мощь Вооруженных сил России, так как они превосходят ВСУ и на земле, и в воздухе. Об этом заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, пишет Радио Sputnik.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – сказал Вада изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его мнению, у Киева не получится вернуть республики Донбасса военным путем. Он подчеркнул, ход событий на востоке страны определяет Россия.
Ранее председатель Военного комитета Евросоюза, итальянский генерал Клаудио Грациано рассказал газете Corriere della Sera о вероятности затягивания украинского кризиса. По его мнению, есть опасность, что ситуация может длиться годами.