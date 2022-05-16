Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки ВC России

Украине не стоит недооценивать мощь Вооруженных сил России, так как они превосходят ВСУ и на земле, и в воздухе. Об этом заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, пишет Радио Sputnik.