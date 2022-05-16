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26 минут назад

Немецкий генерал предостерег Украину о превосходстве российских войск

Елена Прошина

Украине не стоит недооценивать мощь Вооруженных сил России, так как они превосходят ВСУ и на земле, и в воздухе. Об этом заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, пишет Радио Sputnik.

Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки ВC России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – сказал Вада изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его мнению, у Киева не получится вернуть республики Донбасса военным путем. Он подчеркнул, ход событий на востоке страны определяет Россия.

Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией

Ранее председатель Военного комитета Евросоюза, итальянский генерал Клаудио Грациано рассказал газете Corriere della Sera о вероятности затягивания украинского кризиса. По его мнению, есть опасность, что ситуация может длиться годами.

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