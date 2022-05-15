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48 минут назад

Telegraph: жены бойцов «Азова» обвинили «украинских изменников» в предательстве своих мужей

Газета.Ru

Жены бойцов «Азова» рассказали, что населенные пункты вокруг Мариуполя были сданы «украинскими изменниками». Об этом пишет The Telegraph.

Жены бойцов «Азова» обвинили «украинских изменников» в предательстве своих мужей
Фото: ReutersReuters

Одна из женщин полагает, что ВСУ позволили российской армии захватить города вокруг Мариуполя. Также, по ее словам, командир 36-й бригады морской пехоты, «имел тесные контакты с русскими».

«Он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы», — рассказывает она.

Также жена другая из боевиков рассказала, что «азовцы» были готовы к окружению, но надеялись, ВСУ, находящиеся недалеко от Мариуполя, смогут выстоять, но этого не произошло. Третья женщина рассказала, что в настоящее время ее супруг находится в плохом состоянии.

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Ранее стало известно о том, что жены двух членов украинского нацбатальона «Азов» встретились с папой Римским Франциском в Ватикане. Также женщины надеются посетить Великобританию, чтобы попросить помощи и у Бориса Джонсона, но еще не получили визы.

Армия,ФРАНЦИСК,Борис Джонсон,
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