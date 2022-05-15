Жены бойцов «Азова» обвинили «украинских изменников» в предательстве своих мужей

Жены бойцов «Азова» рассказали, что населенные пункты вокруг Мариуполя были сданы «украинскими изменниками». Об этом пишет The Telegraph.
Одна из женщин полагает, что ВСУ позволили российской армии захватить города вокруг Мариуполя. Также, по ее словам, командир 36-й бригады морской пехоты, «имел тесные контакты с русскими».
«Он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы», — рассказывает она.
Также жена другая из боевиков рассказала, что «азовцы» были готовы к окружению, но надеялись, ВСУ, находящиеся недалеко от Мариуполя, смогут выстоять, но этого не произошло. Третья женщина рассказала, что в настоящее время ее супруг находится в плохом состоянии.
Ранее стало известно о том, что жены двух членов украинского нацбатальона «Азов» встретились с папой Римским Франциском в Ватикане. Также женщины надеются посетить Великобританию, чтобы попросить помощи и у Бориса Джонсона, но еще не получили визы.