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44 минуты назад

Российские военные на Украине получили «самые совершенные» танки

Ura.Ruиещё 2

Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили сообщили в пресс-службе предприятия.

Российские военные на Украине получили «самые совершенные» танки
Фото: ТАССТАСС

«На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М „Прорыв“ в адрес министерства обороны РФ», — приводит слова представителей компании РИА «Новости».

По словам производителей, это самая совершенная машина в семействе Т-90 — танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Подчеркивалось, что объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами.

Россия применила стелс-танк во время спецоперации

Армия,Владимир Якушев,Владимир Путин,Минобороны России,Уралвагонзавод,
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