Российские военные на Украине получили «самые совершенные» танки

Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили сообщили в пресс-службе предприятия.

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«На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М „Прорыв“ в адрес министерства обороны РФ», — приводит слова представителей компании РИА «Новости».

По словам производителей, это самая совершенная машина в семействе Т-90 — танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.