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28 минут назад

Помощник главы Чечни указал место гибели американского наемника ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Помощник главы Чечни указал место гибели американских наемников на Украине
Фото: ReutersReuters

«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), документы и свое вооружение», – рассказал Алаудинов РИА «Новости».

Ранее в сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В сеть также попала фотография паспорта американца. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.

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Армия,Нед Прайс,Госдеп США,
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