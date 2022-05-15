Помощник главы Чечни указал место гибели американских наемников на Украине

«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), документы и свое вооружение», – рассказал Алаудинов РИА «Новости».