Кадыров обратился к Эрдогану по поводу раненых военных на «Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Эрдогану с призывом не способствовать эвакуации раненых военных с территории «Азовстали». Свое обращение Кадыров опубликовал в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова отправить судно для эвакуации мирных жителей и представителей «Азова» с территории комбината «Азовсталь». В частности, план Анкары предусматривает переправку людей из «Азовстали» в порт Бердянска по суше и дальнейшую перевозку в Стамбул на турецком судне. По словам Калына, он обсуждал данный план с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Киеве.

Комментируя это, Кадыров заявил, что члены батальона «Азов» известны регулярными высказываниями, оскорбляющими «великие исламские ценности и высмеивающими религию Ислам в целом».

«Обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы - убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров.