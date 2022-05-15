В Мариуполе подняли со дна украинский бронекатер

В морском порту Мариуполя поднят бронекатер ВСУ "Лубны", затопленный в ходе штурма города. Судя по опубликованным фото, корабль лишился мачты, в остальном выглядит исправным.

Бронекатер "Лубны" относится к украинскому проекту 58155 "Гюрза-М". Серия из восьми катеров была построена в 2016-2022 годах для ВМС Украины. Однотипный "Кременчуг" был захвачен в Мариуполе на плаву, ранее в Бердянске были захвачены артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород".