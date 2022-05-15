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31 минуту назад

«Морской диверсант»: в порту Мариуполя подняли со дна малое судно ВСУ для разминирования

ТК «Звезда»

Малое судно украинского флота предназначалось для минирования акватории у морского порта в Мариуполе. Российские военные еще в первые дни специальной военной операции по защите Донбасса ударили по кораблю, в результате чего он затонул. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко рассказал, что данное судно на данный момент поднимают и собираются разминировать.

В порту Мариуполя подняли со дна малое судно украинского флота
Фото: ТАССТАСС

«Они (российские военные - прим. ред.) снесли мачту, ударили в корпус корабля и также снаряд попал в рубку связи. И на протяжении нескольких месяцев это судно пролежало на дне морском. Его сейчас поднимают и будут разминировать», - отметил корреспондент.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя. Саперы Донецкой народной республики недавно прошли обучение у специалистов Международного противоминного центра Министерства обороны России. Военнослужащие экипированы по последнему слову военной техники.

Армия,Минобороны России,
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