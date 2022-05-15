В порту Мариуполя подняли со дна малое судно украинского флота

Малое судно украинского флота предназначалось для минирования акватории у морского порта в Мариуполе. Российские военные еще в первые дни специальной военной операции по защите Донбасса ударили по кораблю, в результате чего он затонул. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко рассказал, что данное судно на данный момент поднимают и собираются разминировать.