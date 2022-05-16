"Мы сейчас живем в опасное время. России не понравится вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - утверждает Андерссон. - И Швеция, и Финляндия должны быть готовы к трудным месяцам, мы говорим это не для того, чтобы создать беспокойство, а для того, чтобы привлечь внимание. Никто не может исключать, что грядут испытания, даже если они несерьезны".