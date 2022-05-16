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34 минуты назад

Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО

ТАССиещё 3

Официальное решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, принято в понедельник правительством королевства. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.

"В шведском Риксдаге (однопалатном парламенте - прим. ТАСС) подавляющее большинство голосов - за вступление Швеции в НАТО, - сказала она. - На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление".

Финляндия приняла решение по вопросу вступления в НАТО

Андерссон считает, что лучшее для безопасности Швеции - это вступление в НАТО.

"Мы сейчас живем в опасное время. России не понравится вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - утверждает Андерссон. - И Швеция, и Финляндия должны быть готовы к трудным месяцам, мы говорим это не для того, чтобы создать беспокойство, а для того, чтобы привлечь внимание. Никто не может исключать, что грядут испытания, даже если они несерьезны".

По словам шведского премьера, заявка будет подаваться вместе с Финляндией. После этого запускается процесс ее ратификации парламентами 30 стран НАТО. Когда это будет сделано, Риксдаг также должен одобрить протокол о вступлении. По оценкам, весь процесс до того, как Швеция станет полноправным членом, займет до года, хотя многие считают, что он может пройти гораздо быстрее.

Армия,Видео,Магдалена Андерссон,НАТО,
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