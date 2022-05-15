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1 час назад

СМИ: на «Азовстали» заблокированы трое британских военных

Ura.Ru

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Британии.

«Я был с парой канадцев и ничего не слышал о британцах до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе. Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», — передает Daily Express слова экс-военного.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь».

В России оценили план Турции по эвакуации украинских военных с «Азовстали»

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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