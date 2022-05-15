«Я был с парой канадцев и ничего не слышал о британцах до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе. Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», — передает Daily Express слова экс-военного.