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22 минуты назад

В Италии заявили, что сейчас неподходящее время для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Газета.Ru

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что сейчас не время для обсуждений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano РИА «Новости».

В Италии прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: APAP

«Не сейчас. Все, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания», – сказал он.

По словам Сальвини, в настоящее время украинский кризис не получится разрешить посредством отправки оружия на территорию Украины. Политик отметил, что его приоритет — посадить стороны конфликта за стол переговоров.

«Одно дело направить экономическую и военную помощь в начале [кризиса] <...>, другое дело сделать это сейчас. Необходимо достичь мира, и отправка оружия [этому] не поможет», — пояснил глава партии, входящей в правящую коалицию.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Финляндия и Швеция хотят в НАТО, то их стоит быстро принять.

Армия,В мире,Анналена Бербок,НАТО,
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