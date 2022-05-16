Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 16 мая.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем с правительствами двух стран.

Президент пояснил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создает для России непосредственной угрозы.

«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — заявил Путин.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об обеспокоенности Кремля решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проведет их глубокий анализ.