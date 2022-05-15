Трасс предложила создать глобальное НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз наподобие НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД НАТО, которая проходит в 15 мая в Берлине, передаёт ТАСС. Британский премьер также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.

Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказала Трасс.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее отметила, что НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом. По её словам, после начала военной операции России на Украине мир изменился. Финляндия и Швеция ранее «не хотели вступать в Альянс, однако теперь эти страны туда толкают».