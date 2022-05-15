В Херсоне сообщили об организованной СБУ провокации в колонии

Служба безопасности Украины (СБУ) предприняла попытку устроить провокацию в колонии в Херсоне, выпустив людей из камер, однако организованный бунт был пресечен российскими военными. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Пенитенциарная служба в Херсонской области сейчас находится полностью под контролем украинских властей. Сотрудниками СБУ была устроена провокация [в колонии в Херсоне]. Они попытались людей в этом плане поднять, [сотрудники колонии] открыли камеры, сначала в женских отделениях, начали выпускать заключенных из камер, началась неразбериха, хождение, брожение. Но ситуация была локализована с помощью военных. Ситуация сейчас под контролем", - сказал собеседник агентства.
Половина сотрудников колонии сбежала, добавил Стремоусов. Сейчас в ситуации разбирается военная полиция и следователи. При этом исполняющий обязанности начальника колонии призвал сотрудников вернуться к службе.
"Сейчас будем пересматривать эту ситуацию, чтобы этот режимный объект взять под полный контроль", - отметил собеседник агентства.
По словам замглавы области, в следственном изоляторе Херсона находится много людей, которые не были признаны судом виновными в совершении тех или иных преступлений. Однако суды в Херсонской области пока не работают.
Стремоусов также сообщил, что во время организованной СБУ провокации погиб один человек.
"Там (в колонии Херсона - прим. ТАСС) один погибший. Он хотел убежать, перелезал через забор, его остановили", - сказал собеседник агентства.
Как заявил Стремоусов, власти Херсонской области намерены пересмотреть организацию работы пенитенциарных учреждений на территории региона, которые до сих пор контролируются Киевом.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.