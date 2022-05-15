В Херсоне сообщили об организованной СБУ провокации в колонии

Служба безопасности Украины (СБУ) предприняла попытку устроить провокацию в колонии в Херсоне, выпустив людей из камер, однако организованный бунт был пресечен российскими военными. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Фото: ТАСС ТАСС

"Пенитенциарная служба в Херсонской области сейчас находится полностью под контролем украинских властей. Сотрудниками СБУ была устроена провокация [в колонии в Херсоне]. Они попытались людей в этом плане поднять, [сотрудники колонии] открыли камеры, сначала в женских отделениях, начали выпускать заключенных из камер, началась неразбериха, хождение, брожение. Но ситуация была локализована с помощью военных. Ситуация сейчас под контролем", - сказал собеседник агентства.

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Половина сотрудников колонии сбежала, добавил Стремоусов. Сейчас в ситуации разбирается военная полиция и следователи. При этом исполняющий обязанности начальника колонии призвал сотрудников вернуться к службе.

"Сейчас будем пересматривать эту ситуацию, чтобы этот режимный объект взять под полный контроль", - отметил собеседник агентства.

По словам замглавы области, в следственном изоляторе Херсона находится много людей, которые не были признаны судом виновными в совершении тех или иных преступлений. Однако суды в Херсонской области пока не работают.

Стремоусов также сообщил, что во время организованной СБУ провокации погиб один человек.

"Там (в колонии Херсона - прим. ТАСС) один погибший. Он хотел убежать, перелезал через забор, его остановили", - сказал собеседник агентства.

Как заявил Стремоусов, власти Херсонской области намерены пересмотреть организацию работы пенитенциарных учреждений на территории региона, которые до сих пор контролируются Киевом.