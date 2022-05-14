В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
47 минут назад

Россия твердо заявила США об отсутствии капитуляции на Украине

Lenta.ru

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что Москва твердо говорит США об отсутствии капитуляции на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Россия твердо заявила США об отсутствии капитуляции на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет», — подчеркнул глава дипмиссии.

Он выразил твердую уверенность, что все задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед вооруженными силами, будут полностью выполнены.

Путин назвал спецоперацию на Украине «единственно правильным» решением

Антонов отметил, что американская сторона подталкивает Москву к переговорам, однако ставит определенные условия. Он назвал три из них – во-первых, прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, во-вторых, отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года, в-третьих, «покаяться за все содеянное».

Посол добавил, что США все глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав. Он назвал сложившуюся ситуацию «крайне и крайне» опасной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена разжигать войну в Европе, но западные страны постоянно заявляют, что Москве необходимо «нанести поражение».

Армия,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители