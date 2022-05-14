Россия твердо заявила США об отсутствии капитуляции на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что Москва твердо говорит США об отсутствии капитуляции на Украине. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет», — подчеркнул глава дипмиссии.

Он выразил твердую уверенность, что все задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед вооруженными силами, будут полностью выполнены.

Антонов отметил, что американская сторона подталкивает Москву к переговорам, однако ставит определенные условия. Он назвал три из них – во-первых, прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, во-вторых, отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года, в-третьих, «покаяться за все содеянное».

Посол добавил, что США все глубже втягиваются в конфликт на Украине с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав. Он назвал сложившуюся ситуацию «крайне и крайне» опасной.