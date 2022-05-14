Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов

«Более 600 воинов в полной экипировке и с огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской Республики и ее жители, но также и добровольцы из других регионов России», — написал глава Чечни.