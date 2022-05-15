В США назвали последствия экспансии НАТО в Северной Европе для Арктики

Американский журнал The National Interest предупредил, что экспансия НАТО в Северной Европе может дестабилизировать Арктику. Об этом сообщает РИА Новости.

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В опубликованной изданием статье специалистки по геополитическим проблемам Арктики Кэтрин Урбан отмечается, что до недавнего времени Швеция и Финляндия играли важную роль в урегулировании разногласий США и России, касающихся вопросов арктической безопасности.

Вступление этих стран в НАТО, по ее мнению, нарушит баланс сил. Результатом этого станет милитаризация Арктики, считает Урбан, причем подобную тенденцию, как ей кажется, уже можно наблюдать.