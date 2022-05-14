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30 минут назад

СМИ: корабли КНР вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море

ТАССиещё 1

Четыре патрульных корабля морской полиции КНР в субботу вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентства Kyodo.

Корабли КНР вошли в зону у спорных японских островов
Фото: ReutersReuters

По его данным, Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону. Корабли КНР находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 29 дней.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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