Корабли КНР вошли в зону у спорных японских островов

Четыре патрульных корабля морской полиции КНР в субботу вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентства Kyodo .

По его данным, Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону. Корабли КНР находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 29 дней.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.