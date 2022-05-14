Глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

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В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи. Во время предыдущего контакта с Шойгу в середине февраля он также потребовал от России отвести войска, а также призвал к дипломатическому урегулированию.

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Оценка США

По словам представителя американского оборонного ведомства, первый разговор между Остином и Шойгу, состоявшийся после начала российской спецоперации на Украине, длился около часа, однако не привел к разрешению спорных вопросов, пишет Reuters.

Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что в рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности.

Вооружения для «самозащиты»

Днем ранее Остин рассказал, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынуждены помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты», поскольку Россия якобы начала «новую, не менее опасную фазу» военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

При этом шеф Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием. Остин подчеркнул, что украинским властям уже заявили о необходимости подотчетности за тем, как размещается поставляемое Соединенными Штатами оружие.

Запрет о передаче разведданных Украине

12 мая администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Документ наложил запрет на два вида информации, которые Соединенные Штаты могут передавать Киеву — это сведения российском военном руководстве и это любые данные, которые могут помочь атаковать российские цели вне Украины, пишет газета Washington Post.

Первый запрет касается любых сведений, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования». Источники газеты утверждают, что он распространяется в том числе на министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Вторая категория информации — это любые данные, способные «помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории».