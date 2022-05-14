Киев намерен поставить под ружье миллион человек

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевский режим намерен мобилизовать миллион резервистов.
«Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины. Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику», – заявил Резников.
Такая цифра – миллион мобилизованных – Киевом была заявлена впервые. Резервисты и тероборона активно используются украинскими властями на всех направлениях. Такие подразделения не обучены и часто сдаются в плен.
Ранее «СП» писала о том, что страны Балтии предложили НАТО расширить военное присутствие на их территориях.