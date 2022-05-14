Киев намерен поставить под ружье миллион человек

«Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины. Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику», – заявил Резников.

Такая цифра – миллион мобилизованных – Киевом была заявлена впервые. Резервисты и тероборона активно используются украинскими властями на всех направлениях. Такие подразделения не обучены и часто сдаются в плен.