В Пентагоне испугались трудностей с поставками оружия Украине

В Пентагоне предупредили о сложностях с поставками военной помощи Украине в случае, если до 19 мая Конгресс не одобрит выделение нового пакета средств. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, передает ТАСС.

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«Если не будет одобрения Конгресса, с 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки», - заявил Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что поставки не прекратятся непосредственно 19 или 20 мая, однако, по словам Кирби, Пентагон хочет «иметь подушку безопасности».

«Если мы не получим этих полномочий, то может образоваться "временной пузырь", когда отправлять будет нечего, и мы хотели бы этого избежать», - пояснил представитель ведомства.

По его словам, у Пентагона остается 100 млн долларов бюджета для оказания военной помощи Украине на период до 19 мая, эти средства еще не распределены.