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35 минут назад

В Пентагоне испугались трудностей с поставками военной помощи Украине

Рамблер

В Пентагоне предупредили о сложностях с поставками военной помощи Украине в случае, если до 19 мая Конгресс не одобрит выделение нового пакета средств. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, передает ТАСС.

В Пентагоне испугались трудностей с поставками оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если не будет одобрения Конгресса, с 19 мая это начнет сказываться на наших возможностях бесперебойной поставки», - заявил Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что поставки не прекратятся непосредственно 19 или 20 мая, однако, по словам Кирби, Пентагон хочет «иметь подушку безопасности».

«Если мы не получим этих полномочий, то может образоваться "временной пузырь", когда отправлять будет нечего, и мы хотели бы этого избежать», - пояснил представитель ведомства.

По его словам, у Пентагона остается 100 млн долларов бюджета для оказания военной помощи Украине на период до 19 мая, эти средства еще не распределены.

Американские БМП остались без защиты

Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса одобрила запрошенный президентом США Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Однако накануне сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, заявив, что американской экономике и так угрожают госдолг, инфляция и девальвация.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,Пентагон,
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