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2 часа назад

Украина собирается вооружить миллион человек

Вероника Полынина

Власти Украины рассчитывают обеспечить вооружением до миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Украина захотела вооружить миллион человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед началом российской спецоперации личный состав Вооруженных сил Украины составлял 200 тысяч человек.

По словам Резникова, большую роль в обеспечении личного состава украинской армии играют поставки из-за рубежа и волонтерская помощь. По состоянию на конец апреля, половина всех бронежилетов, поставленных украинским военным, была закуплена общественными организациями и волонтерами, сообщил министр.

В США оценили возможность поставок Украине ядерного оружия

Ранее Алексей Резников заявил, что конфликт на территории Украины переходит в долговременную фазу. По его словам, сейчас сложно сказать, сколько еще недель продлятся военные действия на территории Украины.

Армия,Алексей Резников,
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