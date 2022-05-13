Украина захотела вооружить миллион человек

Власти Украины рассчитывают обеспечить вооружением до миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

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Перед началом российской спецоперации личный состав Вооруженных сил Украины составлял 200 тысяч человек.

По словам Резникова, большую роль в обеспечении личного состава украинской армии играют поставки из-за рубежа и волонтерская помощь. По состоянию на конец апреля, половина всех бронежилетов, поставленных украинским военным, была закуплена общественными организациями и волонтерами, сообщил министр.