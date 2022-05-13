Украина захотела вооружить миллион человек

Власти Украины рассчитывают обеспечить вооружением до миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
Перед началом российской спецоперации личный состав Вооруженных сил Украины составлял 200 тысяч человек.
По словам Резникова, большую роль в обеспечении личного состава украинской армии играют поставки из-за рубежа и волонтерская помощь. По состоянию на конец апреля, половина всех бронежилетов, поставленных украинским военным, была закуплена общественными организациями и волонтерами, сообщил министр.
Ранее Алексей Резников заявил, что конфликт на территории Украины переходит в долговременную фазу. По его словам, сейчас сложно сказать, сколько еще недель продлятся военные действия на территории Украины.