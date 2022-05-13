Раскрыты подробности разговора Шойгу с шефом Пентагона

Разговор министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу состоялся по запросу американской стороны и длился около часа, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного «официального представителя США».

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Чиновник охарактеризовал тон разговора как «профессиональный». Тем не менее, диалог «не решил никаких вопросов и не привел к изменениям» в действиях российских Вооруженных сил на Украине.

13 мая Ллойд Остин впервые за три месяца поговорил по телефону с Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американский министр призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи. Кирби отметил, что после начала спецоперации России на Украине Остин несколько раз пытался связаться с Шойгу, но российская сторона не проявила интереса к разговору.