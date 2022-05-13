В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

СМИ раскрыли подробности разговора главы Пентагона с Шойгу

Вероника Полынина

Разговор министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу состоялся по запросу американской стороны и длился около часа, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного «официального представителя США».

Раскрыты подробности разговора Шойгу с шефом Пентагона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник охарактеризовал тон разговора как «профессиональный». Тем не менее, диалог «не решил никаких вопросов и не привел к изменениям» в действиях российских Вооруженных сил на Украине.

13 мая Ллойд Остин впервые за три месяца поговорил по телефону с Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американский министр призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи. Кирби отметил, что после начала спецоперации России на Украине Остин несколько раз пытался связаться с Шойгу, но российская сторона не проявила интереса к разговору.

Песков объяснил «исчезновение» Шойгу

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что в ходе телефонной беседы обсуждались «актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине».

Армия,Ллойд Остин,Джон Кирби,Сергей Шойгу,Минобороны России,Пентагон,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители