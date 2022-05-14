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54 минуты назад

ВСУ разместили тяжелое вооружение в школе ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили тяжелое вооружение в школе Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова в ходе брифинга приводит РИА Новости.

ВСУ разместили тяжелое вооружение в школе ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива "Петровская гора" и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов», — заявил представитель Минобороны России, добавив, что эвакуация мирных жителей не осуществлялась.

Также Мизинцев отметил, что в Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ №7, 15, 35 и в Краматорске ЛНР в школах №5, 6 и 9 украинская сторона оборудовала огневые позиции, разместила бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживает жителей близлежащих домов.

Ранее Мизинцев сообщил, что ВСУ разместили артиллерии и установки комплексов реактивных систем залпового огня на территории Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования. Он отметил, что украинские военные целенаправленно обстреливают позиции ВС России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь.

Армия,Михаил Мизинцев,Верховный суд,Минобороны России,НЦУО РФ,
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