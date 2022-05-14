ВСУ разместили тяжелое вооружение в школе ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили тяжелое вооружение в школе Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова в ходе брифинга приводит РИА Новости.

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«В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива "Петровская гора" и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов», — заявил представитель Минобороны России, добавив, что эвакуация мирных жителей не осуществлялась.

Также Мизинцев отметил, что в Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ №7, 15, 35 и в Краматорске ЛНР в школах №5, 6 и 9 украинская сторона оборудовала огневые позиции, разместила бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживает жителей близлежащих домов.