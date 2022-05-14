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1 час назад

Российские ПВО перехватили три украинских снаряда РСЗО «Смерч»

Lenta.ruиещё 2

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Об этом в субботу, 14 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО перехватили три украинских снаряда РСЗО «Смерч»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что объекты были перехвачены в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области.

По словам представителя военного ведомства, всего с начала проведения специальной операции России на Украине уничтожены 372 установки РСЗО.

О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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