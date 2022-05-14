Российские ПВО перехватили три украинских снаряда РСЗО «Смерч»

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Об этом в субботу, 14 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он уточнил, что объекты были перехвачены в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области.

По словам представителя военного ведомства, всего с начала проведения специальной операции России на Украине уничтожены 372 установки РСЗО.