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1 час назад

Командир канадских добровольцев о потерях на Украине: «Ад на Земле»

Елена Прошина

Командир «Нормандской бригады» с позывным Хрульф, принимающий участие в конфликте на Украине, сообщил о значительных потерях среди новобранцев. Интервью с ним опубликовало Radio Canada.

Канадский наемник рассказал о боях на Украине
Фото: ТАССТАСС

В издании отметили, что Хрульф отказался раскрывать свою личность и местонахождение, но рассказал, что является ветераном ВС Канады и прибыл на Украину еще в начале спецоперации. Он добавил, что его батальон состоит не из наемников, а добровольцев, прибывших из Канады, США и Европы, и подчиняются они непосредственно вооруженным силам Украины.

Все происходящее там он описывает, как ад на земле.

«Когда русские появляются, они бомбардируют нас всем, что у них есть. Чудо, что я до сих пор не потерял ни одного человека», — сказал Хрульф, подчеркнув, что среди новобранцев фиксируется множество потерь.

Также он поделился, что, несмотря на поддержку западных стран, на Украине ощущается нехватка снаряжения для бойцов-добровольцев, поскольку «приоритет остается за украинской армией, а им достается то, что остается».

Иностранные наемники на Украине пожаловались на подготовку ВСУ

При этом Хрульф заявил, что «Нормандская бригада» продолжит свою работу на Украине до конца, даже если конфликт «затянется».

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