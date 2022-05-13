Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину

«В интересах всего свободного мира позволить Украине возделывать поля, а для этого необходимо разминировать эти территории», — сказал он. Блащак призвал создать международную группу саперов, которая будет состоять из полицейских, а не военных, чтобы Россия не восприняла это как отправку Западом солдат для помощи Украине.