Глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте военного ведомства Соединенных Штатов.
«13 мая Остин впервые с 18 февраля поговорил с Шойгу. Министр обороны призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи», — говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Ранее Остин заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынужден помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты». Тогда же стало известно, что администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной.
Документ наложил запрет на два вида информации, которые Вашингтону можно передавать Киеву: сведения о военном руководстве РФ и любые данные, которые могут помочь атаковать российские цели вне Украины.