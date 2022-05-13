Глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

«13 мая Остин впервые с 18 февраля поговорил с Шойгу. Министр обороны призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи», — говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби .

Ранее Остин заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынужден помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты». Тогда же стало известно, что администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной.