Эрдоган задал дополнительную работу Белому дому

Соединенные Штаты считают, что страны - члены НАТО широко поддерживают стремление Финляндии и Швеции вступить в этот альянс, и Вашингтон работает с Анкарой по поводу высказанных ею возражений. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возражения, с которыми Анкара выступила по поводу возможного вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Считаю, нет сомнения, и вы это видели в публично сделанных заявлениях ряда лидеров [стран - членов] НАТО, что имеется широкая поддержка со стороны государств - участников альянса <...> желания Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, интереса к этому", - утверждала официальный представитель президента США.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. И мы адресуем вас к турецкому правительству за дополнительной информацией о его взглядах", - сказала Псаки.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подтвердила, что позиция Турции будет обсуждаться в предстоящие выходные дни в Берлине на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО, на которую также приглашены их коллеги из Финляндии и Швеции.