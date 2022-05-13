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43 минуты назад

Псаки заявила, что США работают с Турцией, проясняя ее позицию по Финляндии, Швеции и НАТО

ТАССиещё 19

Соединенные Штаты считают, что страны - члены НАТО широко поддерживают стремление Финляндии и Швеции вступить в этот альянс, и Вашингтон работает с Анкарой по поводу высказанных ею возражений. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возражения, с которыми Анкара выступила по поводу возможного вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Эрдоган задал дополнительную работу Белому дому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Считаю, нет сомнения, и вы это видели в публично сделанных заявлениях ряда лидеров [стран - членов] НАТО, что имеется широкая поддержка со стороны государств - участников альянса <...> желания Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, интереса к этому", - утверждала официальный представитель президента США.

"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. И мы адресуем вас к турецкому правительству за дополнительной информацией о его взглядах", - сказала Псаки.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подтвердила, что позиция Турции будет обсуждаться в предстоящие выходные дни в Берлине на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО, на которую также приглашены их коллеги из Финляндии и Швеции.

Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки, так как "скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций" - членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. По словам турецкого лидера, "предыдущие администрации допустили ошибку в отношении Греции, а отношение Греции к Турции известно", и его страна не хочет совершить "вторую ошибку в этом вопросе".

Армия,Карен Донфрид,Рабочая партия Курдистана,НАТО,Администрация США,
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