ВСУ обстреляли Докучаевск из «Града»

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.55 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.