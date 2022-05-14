Пленный солдат ВСУ: Нужно бросать оружие

В кадрах нет титров с именами, воинскими званиями и должностями этих людей. Сами они тоже не представляются. Да это, в общем-то, и не важно. Главное, что они открыто говорят о бессмысленности сопротивления. Призывают своих бывших сослуживцев и знакомых не верить тому, что им рассказывают о жестокости русских солдат к пленным.