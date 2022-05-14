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1 час назад

Пленный солдат ВСУ: Нужно бросать оружие

Российская Газетаиещё 2

В кадрах нет титров с именами, воинскими званиями и должностями этих людей. Сами они тоже не представляются. Да это, в общем-то, и не важно. Главное, что они открыто говорят о бессмысленности сопротивления. Призывают своих бывших сослуживцев и знакомых не верить тому, что им рассказывают о жестокости русских солдат к пленным.

Пленный солдат ВСУ: Нужно бросать оружие
Фото: ТАССТАСС

Пленный военнослужащий ВСУ:

- Воевать многие не хотят. Это им не нужно. Тем более, случалось, что по нам били свои же. За нашими позициями был садик. Оттуда прилетали выстрелы из миномета, пулеметы шуровали. Капитальные обстрелы были в общем.

В плен сдаваться боялись. Нам показывали видео, где объясняли, как нам будет плохо. Психологически нас обрабатывали. На деле все оказалось совершенно по-другому.

Мы сами видели, как стреляют по мирным селам из минометов. Гранаты летели.

Хочу обратиться к товарищам, побратимам. Бессмысленной все это. Складывайте оружие, разъезжайтесь по домам, к женам, детям. Все равно ничего хорошего это сопротивление не даст. Зачем вам все это нужно. Занимайтесь семьей, детьми, родственниками.

Пленный военнослужащий ВСУ:

- Не понимаю, из-за чего все это. Кто-то хочет по-украински говорить, кто-то - по-русски. Я сам на русском разговариваю, люблю этот язык. Как-то легче его понимаю, чем какой-то другой.

Зеленский, который русский язык запретил, просто клоун. Не знаю, кто и зачем его поставил. Я за него не голосовал. Вообще ни за кого голосовать не ходил.

Сейчас надо остановить это кровопролитие. Нужно, чтобы все бросили оружие, не воевали. Те, кого сейчас мобилизуют, - не идите, прошу вас. Это не ваше.

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