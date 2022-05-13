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9 минут назад

Иностранные наемники на Украине пожаловались на подготовку ВСУ

Елена Прошина

Британская газета The Telegraph пообщался с западными наемниками, участвующими в военных действиях на стороне Украины. Они пожаловались на плохую подготовку ВСУ и указали на превосходство российской армии. Об этом пишет радио Sputnik.

Иностранные наемники пожаловались на службу на Украине
Фото: ReutersReuters

Один из наемников, отставной британский морпех, рассказал, что российские войска снабжены современным оружием. В частности, российские беспилотники очень эффективны: они позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ и иностранных бойцов.

«Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия», – сказал он.

По словам бывшего военнослужащего ВС США Майкла, убить на передовой могут не только российские войска, но и украинские союзники.

«Попав не к тому командиру, ты можешь стать просто пушечным мясом. Очень опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными. Тебя легко могут убить свои», – заявил Майкл.

Он также добавил, что иностранцы сталкиваются с коррупцией в ВСУ: пропадает оружие, боеприпасы, которые необходимы для ведения боя. Нет техники, бронежилетов, аптечек первой помощи.

Один из снайперов рассказал, что однажды он с группой должен был напасть на позиции российских снайперов. Для этой цели ВСУ привлекло местных крестьян, вооруженных охотничьими ружьями и «не убивавших никого опаснее лисы». В итоге иностранный снайпер отменил операцию, назвав ее «нелепым заданием для самоубийц».

Ранее бывший французский спецназовец Адриен Боке, который принимал участие в военных действиях на Украине в качестве волонтера-медика, рассказал, что был свидетелем военных преступлений, совершенных ВСУ.

Он также рассказал, что инцидент в Буче – это инсценировка, чтобы подставить русских. По его словам, туда специально свозили трупы из других мест и намеренно размещали так, чтобы произвести шокирующую съемку. Видео снимал американский кинооператор.

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