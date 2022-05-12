В США испытали микроволновое оружие от беспилотников

Объединенное управление Пентагона по борьбе с малыми беспилотниками завершило демонстрацию микроволнового оружия, которое использовали для поражения беспилотников. Об этом сообщает Defense News.

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По данным издания, JCO провело демонстрацию в апреле на полигоне Юма. Свои системы для борьбы с беспилотниками представили компании Epirus, Raytheon Technologies и Leonardo DRS. Все они позволяют уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.