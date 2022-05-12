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1 час назад

В США испытали микроволновое оружие от беспилотников

Елена Прошина

Объединенное управление Пентагона по борьбе с малыми беспилотниками завершило демонстрацию микроволнового оружия, которое использовали для поражения беспилотников. Об этом сообщает Defense News.

В США испытали микроволновое оружие от беспилотников
Фото: REUTERS REUTERS

По данным издания, JCO провело демонстрацию в апреле на полигоне Юма. Свои системы для борьбы с беспилотниками представили компании Epirus, Raytheon Technologies и Leonardo DRS. Все они позволяют уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.

В ходе испытаний военные определили дальность поражения перспективных комплексов и время, затрачиваемых на уничтожение цели. Представители армии США, руководящие операцией, сообщили, что системы способны поражать несколько целей одновременно.

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