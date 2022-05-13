Российские средства ПВО сбили Су-27 и 15 беспилотников Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации уничтожили самолет Су-27 и 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.
Конашенков добавил, что ВС РФ также перехватили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенным пунктом Топольское Харьковской области.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3 032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1 491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2 869 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.