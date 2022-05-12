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1 час назад

Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО

ТАССиещё 2

Власти Канады приняли решение отправить генерала и шесть штабных офицеров в Латвию для усиления расквартированной в этой стране группировки НАТО. Об этом в четверг сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Оттаве.

Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня я очень рад объявить, что мы направим генерала и шесть штабных офицеров в штаб-квартиру North многонациональной дивизии НАТО в [латвийском] Адажи", - сказал он.

По его словам, высокопоставленные канадские военнослужащие будут заниматься планированием и координацией действий военных, находящихся в Балтийском регионе. Трюдо отметил, что об этом Оттаву попросила латвийская сторона.

Премьер-министр Канады уточнил, что в настоящее время в Латвии находятся 695 канадских военнослужащих. В феврале Оттава также заявила об отправке в Европу второго канадского фрегата и патрульного самолета береговой авиации.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Латвийский батальон тогда возглавила Канада.

Армия,Джастин Трюдо,
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