Канада отправит в Латвию генерала и штабных офицеров для укрепления миссии НАТО

Власти Канады приняли решение отправить генерала и шесть штабных офицеров в Латвию для усиления расквартированной в этой стране группировки НАТО. Об этом в четверг сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Оттаве.

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"Сегодня я очень рад объявить, что мы направим генерала и шесть штабных офицеров в штаб-квартиру North многонациональной дивизии НАТО в [латвийском] Адажи", - сказал он.

По его словам, высокопоставленные канадские военнослужащие будут заниматься планированием и координацией действий военных, находящихся в Балтийском регионе. Трюдо отметил, что об этом Оттаву попросила латвийская сторона.

Премьер-министр Канады уточнил, что в настоящее время в Латвии находятся 695 канадских военнослужащих. В феврале Оттава также заявила об отправке в Европу второго канадского фрегата и патрульного самолета береговой авиации.