На фоне военной операции России на Украине все больший интерес вызывает такое понятие как мобилизация. Что такое мобилизация простыми словами, разбирался «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

Что такое мобилизации?

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Согласно федеральному закону N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», под мобилизацией понимается перевод экономики, органов власти, вооруженных сил и воинских формирований «на работу в условиях военного времени».

Мобилизацию может быть объявлена как до введения военного положения в России при угрозе начала войны, так и при введении военного положения. Правом объявить ее обладает президент страны.

При этом ФЗ «О военном положении» определяет, в случае чего оно может быть введено. Так, военное положение вводится при вторжении иностранного государства на территорию России и оккупации любой ее части, бомбардировки иностранными вооруженными силами, блокаде портов или берегов страны, нападения вооруженных сил иностранного государства на ВС РФ, а также действия иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против России и засылка вооруженных банд, групп, иррегулярных сил и наемников для осуществления агрессии.

Кто подлежит и не подлежит всеобщей мобилизации в России?

Призыву на действительную военную службу в случае объявления всеобщей мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. При этом могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.

В первую очередь среди рядовых и матросов мобилизации при переводе в полную боевую готовность вооруженных сил подлежат мужчины до 35 лет, затем до 45 лет и в последнюю очередь до 50 лет.

Мобилизации не подлежат россияне, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Отсрочкой от мобилизации могут воспользоваться граждане, признанные временно негодными к службе по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за родственниками, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Также с военной службы имеют право уйти женщины, у которых есть дети до 16 лет или 22-недельная беременность.

По закону, при объявлении мобилизации «граждане, подлежащие призыву на военную службу», должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов.

«Граждане, приписанные к воинским частям для прохождения службы в военное время, призываются по мобилизации в случае осуществления мероприятий по переводу воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени, а также в случае создания специальных формирований», - отмечается в законе.