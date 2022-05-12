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1 час назад

Что такое мобилизация простыми словами

Елена Прошина

На фоне военной операции России на Украине все больший интерес вызывает такое понятие как мобилизация. Что такое мобилизация простыми словами, разбирался «Рамблер».

Что такое мобилизация простыми словами
Фото: ТАССТАСС

Что такое мобилизации?

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Согласно федеральному закону N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», под мобилизацией понимается перевод экономики, органов власти, вооруженных сил и воинских формирований «на работу в условиях военного времени».

Мобилизацию может быть объявлена как до введения военного положения в России при угрозе начала войны, так и при введении военного положения. Правом объявить ее обладает президент страны.

При этом ФЗ «О военном положении» определяет, в случае чего оно может быть введено. Так, военное положение вводится при вторжении иностранного государства на территорию России и оккупации любой ее части, бомбардировки иностранными вооруженными силами, блокаде портов или берегов страны, нападения вооруженных сил иностранного государства на ВС РФ, а также действия иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против России и засылка вооруженных банд, групп, иррегулярных сил и наемников для осуществления агрессии.

Кто подлежит и не подлежит всеобщей мобилизации в России?

Призыву на действительную военную службу в случае объявления всеобщей мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. При этом могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.

В первую очередь среди рядовых и матросов мобилизации при переводе в полную боевую готовность вооруженных сил подлежат мужчины до 35 лет, затем до 45 лет и в последнюю очередь до 50 лет.

Мобилизации не подлежат россияне, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Отсрочкой от мобилизации могут воспользоваться граждане, признанные временно негодными к службе по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за родственниками, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Также с военной службы имеют право уйти женщины, у которых есть дети до 16 лет или 22-недельная беременность.

По закону, при объявлении мобилизации «граждане, подлежащие призыву на военную службу», должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов.

«Граждане, приписанные к воинским частям для прохождения службы в военное время, призываются по мобилизации в случае осуществления мероприятий по переводу воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени, а также в случае создания специальных формирований», - отмечается в законе.

При этом россияне, которые стоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации не могут уезжать без разрешения военных комиссариатов.

Армия,Верховный суд,
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