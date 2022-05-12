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50 минут назад

В США оценили новые подводные лодки Британии

Lenta.ru

Военно-морские силы Британии получат подводные лодки нового типа Dreadnought («Дредноут»), которые станут самыми крупными в ВМС королевства. Возможности новых субмарин оценил обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу.

В США оценили новые подводные лодки Британии
Фото: ReutersReuters

В Британии планируют построить четыре субмарины типа «Дредноут». Первая подводная лодка войдет в состав флота в 2030-х годах. Новые корабли предназначены для сдерживания «экстремальных угроз».

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что новые подводные лодки станут одними из самых сложных машин. Каждый корабль вместит 20 тысяч кабелей общей протяженностью более 300 километров.

Подводные лодки класса Dreadnought заменят субмарины типа Vangurd. Новые субмарины получат четыре торпедных аппарата с торпедами Spearfish. Также каждый корабль типа Dreadnought получит 12 пусковых шахт для баллистических ракет UGM-133A Trident II (D5).

Ранее стало известно, что в России завершили ремонт дизель-электрической подводной лодки «Алроса» проекта 877В «Палтус».

В апреле в публикации 19FortyFive назвали российские атомные подводные лодки проекта «Хаски» загадкой для НАТО и США.

Армия,НАТО,Алроса,
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