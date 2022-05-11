Бывший французский военный Боке рассказал о военных преступлениях солдат из полка «Азов»

Экс-военный Адриан Боке, который проходил службу в стрелковых частях французской армии, рассказал в эфире радиостанции Sud Radio об ужасах, которые ему довелось увидеть в ходе гуманитарной поездки на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Боке доставлял лекарства и медицинскую технику на Украину. Он провел несколько недель с бойцами украинского полка «Азов».

Как заявил волонтер, он стал свидетелем военных преступлений, которые совершали украинские военные.

«Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по тв, и тем, что я видел сам, есть огромная разница», — сказал Боке.

По его словам, такие зверства украинских военных, как «пытки и убийства мирных жителей», не освещают в западных СМИ. Боке также был поражен тем, что на форме бойцов «Азова» есть знаки отличия, которые повторяют эмблемы на форме немецких нацистов.

Кроме того француз выразил сожаление, что на Украине это никого не беспокоит.

«Мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел», — добавил он.

Ранее сообщалось, что идеолог «Азова» Николай Кравченко с позывным «Крук» (в переводе с украинского «Ворон») был уничтожен в Мариуполе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.