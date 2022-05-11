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12 минут назад

МО РФ обнародовало подтверждающие документы о работе биолабораторий на Украине

ТК «Звезда»

Министерство обороны России опубликовало документы, подтверждающие деятельность биолабораторий на Украине. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов во время брифинга продемонстрировал документы, подтверждающие реализацию на Украине военно-биологических проектов Германии и Польши.

Минобороны РФ обнародовало документы о работе лабораторий США на Украине
Фото: минобороны россииминобороны россии

По словам Кириллова, с немецкой стороны в программе участвуют Институт микробиологии Вооруженных сил ФРГ, Институт Роберта Коха, Институт Леффлера и Институт тропической медицины имени Б. Нохта. Также начальник войск РХБЗ представил подтверждения финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены.

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При этом Кириллов показал подтверждение факта распространения в ЛНР фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза. Представитель МО РФ продемонстрировал результаты исследований специалистов с подробным описанием проведенных анализов.

Вместе с тем военное ведомство получило документацию об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Кириллов объяснил, что в санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы.

В Минобороны выразили обеспокоенность насчет поставок на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ. Так, начальник войск РХБЗ проиллюстрировал запрос Киева на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.

Напомним, во время брифинга Игорь Кириллов указал, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии. По его словам, в биологическую деятельность США вовлечены такие фармацевтические компании, как Pfizer, Moderna, Merck и Gilead.

Армия,Роберт Кох,Игорь Кириллов,Минобороны России,Pfizer,Демократическая партия США,
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