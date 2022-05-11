«В начале марта мы „летели“ к ним („азовцам“) на коптерах, нам тут же передавали, что (беспилотники) засекали, и к нам летели в ответ коптеры, которые корректировали огонь и минометов, и разведывательных подразделений. То есть они очень грамотно, очень эффективно используют коптеры», — рассказал Админ. По его словам, у нацбатальона в начале марта был большой запас функционирующих беспилотников. «Сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то», — отметил боец.