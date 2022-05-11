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1 час назад

Боец ДНР рассказал о деталях битвы за «Азовсталь»

Ura.Ru

На территории захваченного националистами завода «Азовсталь» в Мариуполе в начале марта велось противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Об этом РИА «Новости» сообщил боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.

«В начале марта мы „летели“ к ним („азовцам“) на коптерах, нам тут же передавали, что (беспилотники) засекали, и к нам летели в ответ коптеры, которые корректировали огонь и минометов, и разведывательных подразделений. То есть они очень грамотно, очень эффективно используют коптеры», — рассказал Админ. По его словам, у нацбатальона в начале марта был большой запас функционирующих беспилотников. «Сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то», — отметил боец.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе операции министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя под контроль российских войск. Как отмечали в Минобороны РФ, оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита».

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После этого ВС РФ провели несколько операций по эвакуации мирных жителей с территории захваченного металлургического комбината.

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