Лукашенко захотел оставить у себя российские С-400 и «Искандеры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по договоренности с РФ Минск рассчитывает оставить у себя зенитно-ракетные комплексы С-400, а также российские ракетные комплексы "Искандер".
"Мы с Россией договорились, что, наверное, оставим С-400, которые у нас есть. Он (комплекс - прим. ТАСС) из Минска будет "видеть" до Берлина <…> С-400 - хорошая техника. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал глава государства на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год во вторник, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер".
"Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же: я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал президент.
По его словам, даже то вооружение, которое уже есть в белорусской армии на данный момент, позволяет обеспечить обороноспособность республики.
"Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб, - уверен Лукашенко. - Но мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, у нас это оружие все есть".
Он подчеркнул, это дальность этого оружия покрывает всю территорию Польши и Балтики. "Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", - заключил Лукашенко.