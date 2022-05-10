В Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон 2023 года

Открытие Музея военно-морской славы, центральным экспонатом которого станет первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте запланировано на 2023 год. В этом же году музей примет Международный военно-морской салон, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АНО "Остров фортов".

Фото: ТАСС ТАСС

"Исходя из задачи принять Международный военно-морской салон 2023 года, планируется практически полностью завершить к концу этого года строительно-монтажные работы по Музею военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Открытие музея для широкой общественности запланировано также на 2023 год", - рассказали в пресс-службе.

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В настоящее время идет подготовка центрального экспоната музея - АПЛ К-3. Она находится на Кронштадтском морском заводе с 15 декабря прошлого года. Как отметили в пресс-службе, летом К-3 отбуксируют к Выборгу, где установят на погружной барже "Атлант". Баржа перевезет подлодку к причалу в Кронштадте, после чего начнется уникальная сухопутная перевозка К-3 по улицам города к зданию будущего музея.

Специалисты завершат восстановление облика подлодки, начнут реставрацию интерьеров и формирование экспозиции.

"Центральными темами Музея военно-морской славы станут технологии и люди на флоте. К-3 "Ленинский комсомол" - главный экспонат - лучше всего расскажет об этом посетителям", - цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.

Ранее сообщалось, что расстояние сухопутной перевозки подлодки, разделенной на две части по отсеку-донору (замена выпиленного и утилизированного реакторного отсека), составит 4,5 км. Никогда ранее такой большой корабль не перевозился по дорогам общего пользования.

Сохранение подлодки в качестве центрального экспоната Музея военно-морской славы - совместная инициатива ВМФ России, Объединенной судостроительной корпорации и проекта "Остров фортов". Из Снежногорска в Кронштадт ее передислоцировали в III квартале 2021 года.