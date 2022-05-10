Военкор: Зеленский хочет, чтобы все «его кровники» с «Азовстали» умерли

Бойцы соединений уже находятся в тяжёлом положении и не простят безразличие киевского режима к ним. Такое предположение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал военный корреспондент Александр Сладков. Украинского президента не заботят жертвы среди солдат и мирных жителей, считает журналист.
«Он [вопрос «Азовстали» — прим. ГМ] решается, активно решается. Там люди подходят к черте. Сдадутся — хорошо. Нам хорошо. Зеленскому — плохо. Потому что он хочет, чтобы они все умерли. Потому что это кровники его. И люди, которые никогда не простят, если останутся в живых, то, что он оставил им удел савана и земли. И многих уже загнал под землю».
Российская сторона неоднократно предлагала боевикам сдаться, но ответа от них не было, добавил Сладков.
«Он выиграл выборы у человека, который пришёл на крови в результате бунта. Но здесь он же просто-напросто разорил всех своих оппонентов. И экономически, и пересажал, перезаковал в наручники и всё остальное. А это его бравый отряд — нацисты. Я бы сделал всё, чтобы оставить их в живых. Ну предлагаем же всё время: «Сдавайтесь, ребята». Не хотят».
По мнению корреспондента, Владимир Зеленский обманул своих избирателей, когда обещал мирное время для Украины. С его приходом к власти ситуация в Донбассе усугубилась.Ранее боевики ВСУ, укрывавшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, начали выходить с белым флагом. Об этом сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й мотострелковый полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский.
«Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь «Азовстали». Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров. Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.