Военкор: Зеленский хочет, чтобы все «его кровники» с «Азовстали» умерли

«Он [вопрос «Азовстали» — прим. ГМ] решается, активно решается. Там люди подходят к черте. Сдадутся — хорошо. Нам хорошо. Зеленскому — плохо. Потому что он хочет, чтобы они все умерли. Потому что это кровники его. И люди, которые никогда не простят, если останутся в живых, то, что он оставил им удел савана и земли. И многих уже загнал под землю».